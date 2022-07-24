«Манчестер Юнайтед» согласен отпустить Роналду в аренду в другой клуб до конца сезона-2022/23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все ближе к тому, чтобы покинуть английский клуб этим летом.

По информации The Mirror, «красные дьяволы» не рассматривают вариант с продажей 37-летнего португальца. Отмечается, что команда готова отпустить футболиста в аренду до лета 2023 года при условии, что он активирует опцию продления контракта до конца сезона-2023/24.

Ранее в СМИ появилась новость, что именитый форвард продолжит свою карьеру в «Атлетико».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне.