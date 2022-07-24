Тарханов заявил, что высокий уровень игроков «Спартака» помог клубу обыграть «Краснодар»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал гостевую победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче второго тура чемпионата России.

Отметим, что красно-белые выиграли свою первую встречу под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.

– Я еще до этого матча говорил о том, что «Спартак» по игрокам намного сильнее «Краснодара». Я думаю, что этот фактор во многом сыграл свою роль в этом матче. Спартаковцы сейчас стали и думать по-другому, и играть по-другому. Они стали больше комбинировать, – цитирует Тарханова Rusfootball.info.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В игре первого тура столичная команда на выезде разошлась миром с «Ахматом» (1:1).

31 июля красно-белые сыграют дома с «Оренбургом».