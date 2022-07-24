В «Сассуоло» подтвердили, что форвард клуба Скамакка перейдет в «Вест Хэм»

Нападающий «Сассуолло» и сборной Италии Джанлука Скамакка в скором времени станет игроком «Вест Хэма». Об этом заявил генеральный директор клуба Серии А Джованни Карневали.

По словам функционера, «нероверди» заработают на продаже 23-летнего футболиста 36 миллионов евро плюс шесть миллионов в качестве бонусов. При этом команда получит десять процентов с последующей перепродажи игрока.

– Я уверен, что Джанлука добьется большого успеха. Он очень талантливый и прекрасный парень, – цитирует Карневали Corriere dello Sport.

Напомним, что Скамакка находится в клубной системе «Сассуоло» с января 2017 года. Всего за коллектив он отыграл 41 матч, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Италии нападающий провел семь встреч.