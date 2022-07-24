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Анчелотти после поражения от «Барселоны» заявил, что доволен нынешним составом «Реала»

Мадридский клуб проиграл каталонцам со счетом 0:1.
24 июля 2022 10:57
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги товарищеского матча, в котором мадридский клуб минимально уступил «Барселоне» (0:1).

Отметим, что очная встреча испанских команд прошла в ночь на 24 июля в Лас-Вегасе (США). Единственный гол был забит на 27-й минуте усилиями новичка сине-гранатовых – нападающего Рафиньи.

– Хороший матч. Я старался задействовать как можно больше игроков для их адаптации к стилю команды. Игра была равной. Состав у «Реала» плотный, у нас много игроков. Этот состав лучше того, что был в прошлом сезоне. Мы повысили интенсивность тренировок, – цитирует Анчелотти Marca.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Реал» стал чемпионом Испании, а также обладателем Лиги чемпионов.

источник: Marca
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