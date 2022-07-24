Технический директор «Лечче» сообщил, что клуб ведет переговоры по переходу игрока ЦСКА Бистровича

Технический директор «Лечче» Панталео Корвино высказался по поводу появившейся новости о том, что клуб хочет подписать центрального полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.

Ранее в СМИ стало известно, что в данный момент переговоры между командой Серии А и 24-летним хорватом находятся в продвинутой стадии.

– Да, «Лечче» ведет переговоры с ЦСКА по переходу Кристияна Бистровича, – приводит слова Корвино «Чемпионат».

Напомним, что Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года. Всего в составе армейцев он отыграл 96 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Добавим, что ранее красно-синие отдавали футболиста в аренду двум турецким клубам – «Касымпаше» и «Карагюмрюку». Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,2 миллиона евро.