Эрлинг Холанд: Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своем отношении к главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле.

Отметим, что в ночь на 24 июля в Грин-Бей (США) «горожане» одержали минимальную победу над «Баварией» (1:0) в рамках товарищеского матча. Норвежский футболист стал автором единственного гола в прошедшей встрече.

– Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет весело. Я в клубе всего лишь неделю, так что не могу пока многое сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждет, – приводит слова Холанда VG.

Напомним, что Холанд пополнил состав «Манчестер Сити» по окончании сезона-2021/22, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 60 миллионов евро.