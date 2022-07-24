Чернов высказался по поводу выездной победы «Спартака» над «Краснодаром» в матче второго тура РПЛ

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча второго тура чемпионата России, в котором красно-белые на выезде обыграли «Краснодар» со счетом 4:1.

Отметим, что составе московской команды голы забили Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. Еще один гол на счету футболиста «быков» Сергея Бородина, отправившего мяч в собственные ворота.

– Хорошо, что все так получилось. «Краснодар» хорошо начал, первые 10-15 минут мы втягивались. Потом, когда этот натиск пережили, начали забирать инициативу, забили гол, и «Краснодар» заработал красную карточку. Надо было просто довести дело до победы, – цитирует Чернова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В игре первого тура столичная команда на выезде разошлась миром с «Ахматом» (1:1).

31 июля красно-белые сыграют дома с «Оренбургом».