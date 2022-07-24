Новичок «Химок» Гбане: Абсолютно никакого расизма в России не чувствуется

Опорный полузащитник «Химок» Роман Гбане ответил на вопрос о том, столкнулся ли он с расизмом в России.

Напомним, что 21-летний ивуариец пополнил состав подмосковного клуба этим летом. Команда РПЛ арендовала хавбека у хорватского «Биело-Брдо» до конца сезона-2022/23.

– Да, слышал от пары человек истории, связанных с расизмом. Но для себя решил, что приеду и проверю все на личном опыте. И был прав, что так поступил: приехав, убедился, что абсолютно никакого расизма здесь не чувствуется. Все отлично в этом плане, – цитирует Гбане «Матч ТВ».

Отметим, что Гбане уже провел один матч в составе «Химок», отыграв полную встречу с «Зенитом» (1:1) в рамках первого тура чемпионата России.