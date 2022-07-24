Защитник «Сочи» Терехов не планирует уходить из клуба в текущее трансферное окно

Левый защитник «Сочи» Сергей Терехов заявил, что намерен полностью отработать свой контракт с командой.

Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний футболист может пополнить состав ЦСКА. Отметим, что главным тренером красно-синих является экс-наставник сочинцев Владимир Федотов.

– У меня действующий контракт с «Сочи», который я буду отрабатывать, я не могу его не отработать. Интересно ли мне попробовать себя на более высоком уровне в топ-клубе? Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? – цитирует Терехова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Терехов защищает цвета «Сочи» с августа 2020 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 63 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере футболист выступал за такие команды, как московское «Динамо», «Оренбург», «Химки», «Балтика», «Волгарь» и брянское «Динамо». За сборную России футболист отыграл две встречи.