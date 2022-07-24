Мозес заявил, что отстранение клубов РПЛ не влияет на его мотивацию выступать за «Спартак»

Фланговый полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался по поводу отстранения российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Отметим, что в субботу, 23 июля, красно-белые одержали гостевую победу над «Краснодаром» (4:1) в матче второго тура РПЛ. Нигерийский футболист провел на поле 88 минут и стал автором одного из забитых мячей клуба.

– Футбол остается футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с самыми лучшими, но ситуация вот такая. Нужно в любом случае честно выполнять свою работу, выкладываться на максимум в чемпионате страны, – сказал Мозес в интервью YouTube-каналу красно-белых.

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.