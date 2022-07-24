Петржела считает, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2022/23

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургский клуб станет чемпионом России в сезоне-2022/23.

Отметим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В первых двух турах сине-бело-голубые сыграли вничью с «Химками» (1:1) и обыграли «Крылья Советов» (3:0).

– Нет, ни в каком случае ни ЦСКА, ни «Спартак» не смогут выиграть чемпионат России. Это только начало. «Зенит» будет чемпионом. Я уверен, что в конечном итоге так и будет, – приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Добавим, что на протяжении последних четырех сезонов «Зенит» неизменно становился чемпионом страны.