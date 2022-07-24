Защитник Юрганов готов остаться в «Сочи» несмотря на интерес «Спартака»

Центральный защитник «Сочи» Игорь Юрганов отреагировал на появившуюся новость о том, что он может продолжить свою карьеру в «Спартаке».

Ранее стало известно, что руководство красно-белых рассматривает кандидатуру 28-летнего футболиста в качестве усиления оборонительной линии команды этим летом.

– На меня из «Спартака» никто не выходил, я сам узнал об этом от одноклубников. Но приятно, если «Спартак» действительно интересуется. Готов ли я сейчас рассмотреть вариант с переходом в другой клуб? Меня все устраивает в «Сочи». Готов остаться здесь и дальше идти с клубом, развиваться и расти, – цитирует Юрганова Sport24.ru.

Напомним, что Юрганов находится в клубной системе «Сочи» с июля 2018 года. Всего за «барсов» он отыграл 69 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Балтики», «Авангарда», «Волгаря», «Тамбова», петербургского «Динамо», «Иртыша» и «Новокузнецка».