В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб планирует подписать защитника «Генка» Лукуми

«Зенит» не интересуется центральным защитником «Генка» Джоном Лукуми. Об этом сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что сине-бело-голубые хотят усилить свою оборонительную линию 24-летним колумбийцем в текущее трансферное окно. Также отмечалось, что на футболиста претендуют «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

– «Зенит» интересуется Джоном Лукуми? В настоящий момент – нет, – приводит слова Медведева Sport24.ru.

Напомним, что Лукуми выступает за «Генк» с 2018 года. Всего за бельгийский клуб он сыграл 134 матча, забил три гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В составе сборной Колумбии защитник провел пять встреч. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в девять миллионов евро.