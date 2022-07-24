Лучший бомбардир в истории «Наполи» Мертенс покинул состав неаполитанского клуба

Пресс-служба «Наполи» сообщила о том, что из клуба ушел нападающий Дрис Мертенс.

Отмечается, что 35-летний бельгиец покинул состав «партенопейцев» в связи с истечением срока контракта. Тем самым, футболист стал свободным агентом.

Напомним, Мертенс выступал за «Наполи» с июля 2013 года. Всего за итальянскую команду он отыграл 397 матчей, забил 148 голов и отдал 90 результативных передач. Форвард является лучшим бомбардиром в истории неаполитанцев.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета ПСВ и «Утрехта». В составе сборной Бельгии он провел 105 встреч (21 гол).