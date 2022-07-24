Сперцян рассказал, что ему говорил Промес перед пробитием пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что ему говорил нападающий «Спартака» Квинси Промес перед пробитием пенальти (1:4)

«Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому все нормально», — сказала Сперцян «Чемпионату».

В составе «быков» единственный мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти (60-я минута). У победителей отличились Роман Зобнин (35), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83). Еще один гол на счету Сергея Бородина, который отправил мяч в собственные ворота (52).

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