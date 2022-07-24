«Химки» – «Пари НН». Стартовые составы

«Химки» и «Пари НН» опубликовали свои стартовые составы на матч второго тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 24 июля. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Любимов.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Мирзов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Калинский, Рыбчинский, Майга, Берковский, Кротов.

Добавим, что в игре первого тура подопечные Сергея Юрана на своем поле поделили очки с «Зенитом» (1:1). Что касается нижегородцев, то команды Михаила Галактионова сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).