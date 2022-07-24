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Джикия оценил старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ

После двух туров красно-белые набрали четыре очка.
24 июля 2022 14:31
автор: Александр Бойченко

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выигранный матч против «Краснодара» во 2-м туре РПЛ (4:1), а также оценил старт чемпионата для красно-белых.

«Конечно, удаление повлияло на итоговый результат. Тем более когда оно в первом тайме, у ключевого футболиста соперника.

Четыре очка в двух матчах — хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, у нас было удаление в первом тайме. Поэтому идем дальше. Это только второй тур был», — сказал Джикия YouTube каналу «Футбол России».

В составе «быков» единственный мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти (60-я минута). У победителей отличились Роман Зобнин (35), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83). Еще один гол на счету Сергея Бородина, который отправил мяч в собственные ворота (52).

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