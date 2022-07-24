Джикия оценил старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выигранный матч против «Краснодара» во 2-м туре РПЛ (4:1), а также оценил старт чемпионата для красно-белых.

«Конечно, удаление повлияло на итоговый результат. Тем более когда оно в первом тайме, у ключевого футболиста соперника.

Четыре очка в двух матчах — хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, у нас было удаление в первом тайме. Поэтому идем дальше. Это только второй тур был», — сказал Джикия YouTube каналу «Футбол России».

В составе «быков» единственный мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти (60-я минута). У победителей отличились Роман Зобнин (35), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83). Еще один гол на счету Сергея Бородина, который отправил мяч в собственные ворота (52).