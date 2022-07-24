Наумов считает, что матч между «Локомотивом» и «Ростовом» завершится результативной ничьей

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу предстоящего матча столичного клуба с «Ростовом» в рамках второго тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 24 июля, в Москве. Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры назначен Алексей Сухой.

– Будет интересная игра. «Локомотив» и «Ростов» всегда играют очень живо. Обе команды будут играть на встречных курсах, обе хотят победить. Мне кажется, что будет голевая ничья 2:2 или 1:1. У «Ростова» есть шанс попробовать зацепиться за первые места. Но «Локомотив» после первого тура выйдет обозленным, – цитирует Наумова «Чемпионат».

Добавим, что в игре первого тура железнодорожники дома поделили очки с «Пари НН» (1:1). Что касается ростовчан, то южане на выезде сыграли вничью с «Динамо» (1:1).