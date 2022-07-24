«Рубин» на выезде уступил «Енисею», потерпев свое первое поражение в Первой лиге

Футболисты «Рубина» потерпели гостевое поражение от «Енисея» (3:2) в матче второго тура Первой лиги.

Отметим, что по ходу встречи казанский клуб уступал в два мяча. У хозяев голы забили защитник Вячеслав Бардыбахин (17-я минута) и Никита Глушков (27).

Подопечным Леонида Слуцкого ненадолго удалось сравнять счет усилиями Солтмурада Бакаева (33) и Дмитрия Кабутова (55). Но в конечном итоге команда из Татарстана не смогла набрать очки в сегодняшней игре – победу красноярцам принес забитый мяч Евгения Воронина (66).

Таким образом, «Рубин» потерпел свое первое поражение в текущем сезоне Первой лиги. В первом туре казанцы обыграли «Родину» (2:0).

Что касается «Енисея», то ранее команда Артема Горлова сыграла вничью с ульяновской «Волгой» (1:1).

В следующем туре «Рубин» на своем поле примет «Уфу», а «Енисей» в гостях встретится с «Аланией». Оба матча пройдут 31 июля.

Первая лига

2-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань) – 3:2 (2:1)

Голы: Бардыбахин, 17. Глушков, 27. Воронин, 66 – Бакаев, 33. Кабутов, 55.

Удаление: Бардыбахин (90).