Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Рубин» на выезде уступил «Енисею», потерпев свое первое поражение в Первой лиге

Казанская команда проиграла своему сопернику со счетом 2:3.
24 июля 2022 14:56
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Рубина» потерпели гостевое поражение от «Енисея» (3:2) в матче второго тура Первой лиги.

Отметим, что по ходу встречи казанский клуб уступал в два мяча. У хозяев голы забили защитник Вячеслав Бардыбахин (17-я минута) и Никита Глушков (27).

Подопечным Леонида Слуцкого ненадолго удалось сравнять счет усилиями Солтмурада Бакаева (33) и Дмитрия Кабутова (55). Но в конечном итоге команда из Татарстана не смогла набрать очки в сегодняшней игре – победу красноярцам принес забитый мяч Евгения Воронина (66).

Таким образом, «Рубин» потерпел свое первое поражение в текущем сезоне Первой лиги. В первом туре казанцы обыграли «Родину» (2:0).

Что касается «Енисея», то ранее команда Артема Горлова сыграла вничью с ульяновской «Волгой» (1:1).

В следующем туре «Рубин» на своем поле примет «Уфу», а «Енисей» в гостях встретится с «Аланией». Оба матча пройдут 31 июля.

Первая лига

2-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань) – 3:2 (2:1)

Голы: Бардыбахин, 17. Глушков, 27. Воронин, 66 – Бакаев, 33. Кабутов, 55.

Удаление: Бардыбахин (90).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Бывший игрок ЦСКА Новиков заявил, что армейский клуб одержал заслуженную победу над «Сочи»
Столичная команда уверенно переиграла сочинцев со счетом 3:0.
24.07.2022 15:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кристиан Нобоа: Думаю, российские клубы в следующем году вернут в еврокубки
Ранее УЕФА отстранил отечественные команды от текущего международного сезона.
24.07.2022 15:03
Футбол
автор: Александр Бойченко
Спортдиректор «Коринтианса»: Мы больше не интересуемся ни одним игроком из России
В летнее трансферное окно в этот клуб из РПЛ перешли два футболиста.
24.07.2022 15:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Рубин» на выезде уступил «Енисею», потерпев свое первое поражение в Первой лиге
Казанская команда проиграла своему сопернику со счетом 2:3.
24.07.2022 14:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Наумов считает, что матч между «Локомотивом» и «Ростовом» завершится результативной ничьей
Игра с участием московской и ростовской команд состоится 24 июля в 20:00 мск.
24.07.2022 14:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Джикия оценил старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ
После двух туров красно-белые набрали четыре очка.
24.07.2022 14:31
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Химки» – «Пари НН». Стартовые составы
Игра между командами состоится 24 июля в 15:00 мск.
24.07.2022 14:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сперцян рассказал, что ему говорил Промес перед пробитием пенальти
«Спартак» одержал победу со счетом 4:1.
24.07.2022 14:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Лучший бомбардир в истории «Наполи» Мертенс покинул состав неаполитанского клуба
Лучший бомбардир в истории «Наполи» Мертенс покинул состав неаполитанского клуба
Бельгийский футболист выступал за команду с лета 2013 года.
24.07.2022 14:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб планирует подписать защитника «Генка» Лукуми
Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского футболиста в девять миллионов евро.
24.07.2022 13:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Рисунка игры не вижу, пока только характер». Кечинов — о победе «Спартака» в Краснодаре
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил для «Плеймейкера» старт сезона для красно-белых.
«Команда Карпина использует свободные зоны и победит». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что Йозеф Циннбауэр проиграет тренерскую дуэль Валерию Карпину в одном из центральных матчей 2-го тура РПЛ (24 июля, 20:00).
Вместо монстра-викинга — китайский дракон. Кто такой Дин Лижень, доставшийся Непомнящему взамен Карлсена
После отказа Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира соперником нашего Яна Непомнящего в матче за шахматную корону, видимо, станет Дин Лижень, занявший второе место в недавнем турнире претендентов в Мадриде.
Чудо в Краснодаре! Как «Спартак» победил в гостях с крупным счетом при питерском судье (видео)
Гильермо Абаскаль одержал первую официальную победу с красно-белыми, переиграв «Краснодар» (4:1) во 2-м туре РПЛ.
«Я отслужил в свое время. Наверное, и с Федотовым все по закону». Президент ЦСКА — о скандале с вратарем-призывником
Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился своим видением ситуации с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.
«Призыв Федотова в армию стал для меня полной неожиданностью». Сергей Федоров — о новом сезоне ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров перед награждением армейцев золотыми медалями за победу в КХЛ-2021/22 рассказал о том, ждет ли обратно голкипера Ивана Федотова, а также прокомментировал уход из команды Сергея Андронова.
«Голевые передачи для Акинфеева — не проблема». Антон Заболотный — о яркой победе ЦСКА
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как его команде удалось разгромить «Сочи» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Идеальный старт Федотова! Как ЦСКА разгромил «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ
Команда Владимира Федотова обыграла его бывших подопечных со счетом 3:0 и гарантировала себе первое место в Российской Премьер-Лиге после двух туров.
«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов
Хвостик разрушил карьеру Роберто Баджо, Роналдо до сих пор извиняется за свою челку на ЧМ-2002, а Криштиану Роналду забивал больше всего с прической «голова-лапша». «Плеймейкер» - о трендах в мировом футбольном мейкапе.
«Игора Драйв» примет третий этап чемпионата Motoring
23 и 24 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пройдут всероссийские соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика