Спортдиректор «Коринтианса»: Мы больше не интересуемся ни одним игроком из России

Спортивный директор «Коринтианса» Роберто де Андраде заявил, что бразильский клуб больше не намерен брать игроков из Российской Премьер-лиги.

«Коринтианс» больше не интересуется ни одним игроком из России. Клуб хотел подписать только Бальбуэну и Альберто. Никаких других трансферов из России этим летом мы не планируем», — сказал де Андраде Sport24.

Добавим, что в летнее трансферное окно в клуб бразильский клуб пополнили полузащитник «Динамо» Фабьен Бальбуэна и хавбек «Зенита» Юри Алберто. В свою очередь, из «Коринтианса» в стан сине-бело-голубых перешли голкипер Иван и вингер Густаво Мантуан.