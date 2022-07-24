Кристиан Нобоа: Думаю, российские клубы в следующем году вернут в еврокубки

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа выразил надежду, что российские клубы вернут в еврокубки в следующем сезоне.

«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслужили играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», — цитирует Нобоа «РБ-Спорт».

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.