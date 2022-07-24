Бывший игрок ЦСКА Новиков заявил, что армейский клуб одержал заслуженную победу над «Сочи»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу армейского клуба над «Сочи» (3:0) в матче второго тура чемпионата России.

Отметим, что в прошедшей встрече в составе красно-синих голы забили Хесус Медина, отличившийся дублем, и Хорхе Карраскаль. В данный момент подопечные Владимира Федотова занимают единоличное первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

– ЦСКА провел очень приличную игру, команда доминировала весь матч. Победа заслуженная. ЦСКА побеждает во втором матче подряд и выглядит очень хорошо. Можно ли сказать, что ЦСКА способен претендовать на первое место? Да, но нужно еще посмотреть, как ЦСКА сыграет с «Зенитом», – цитирует Новикова «РБ-Спорт».

Добавим, что в игре третьего тура ЦСКА на выезде встретится с «Пари НН». Матч пройдет 31 июля.