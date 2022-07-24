Уругвайский защитник Варела приостановил свой контракт с «Динамо» и покинул Россию

В воскресенье, 24 июля, в СМИ появилась новость о том, что правый защитник «Динамо» Гильермо Варела приостановил действие своего контракта с московским клубом.

По информации «Матч ТВ», 29-летний уругваец уже покинул расположение бело-голубых и улетел из России. Ранее агента футболиста Оскар Бентанкур заявил, что его клиент может продолжить свою карьеру во «Фламенго».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.