«Интер» достиг договоренности с «Челси» по аренде Лукаку на сезон-2023/24

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси» до лета 2023 года, может остаться в итальянском клубе еще на один сезон.

Согласно информации The Daily Mail, руководство «нерадзурри» договорилось с клубом АПЛ о продлении арендного соглашения 29-летнего бельгийца до конца сезона-2023/24.

Напомним, что Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 годы. Всего за команду Серии А он провел 95 матчей, забил 64 гола и отдал 16 результативных передач. Прошедшим летом «Челси» приобрел форварда за 115 миллионов евро, подписав с ним пятилетний контракт.

В сезоне-2021/22 Лукаку отличился 15 забитыми мячами и двумя ассистами в 44 встречах за лондонцев.