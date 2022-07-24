Канчельскис призвал руководство «Спартака» назначить Мостового на должность главного тренера клуба

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что руководству «Спартака» стоит рассмотреть вариант с назначением Александра Мостового на пост главного тренера красно-белых.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист возглавил медиаклуб – «Катюша».

– Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде все было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики, – цитирует Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, что в данный момент главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. Согласно данным СМИ, 33-летний специалист подписал с командой двухлетний контракт.

В новом сезоне РПЛ столичная команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Ранее клуб сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а затем обыграл «Краснодар» (4:1).