Червиченко - о готовности Мостового стать наставником «Спартака»: Тренерский опыт-то сам где?

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-футболист красно-белых Александра Мостового о готовности стать тренером московской команды.

«Александр за это время вообще нигде себя не попробовал. Одни разговоры. Тренерский опыт-то сам где? А его, Александр, надо черпать с низов, чтобы подниматься все выше и выше!» - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что сейчас «Спартак» возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. После двух туров в РПЛ нынешнего сезона московская команда набрала четыре очка. Красно-белые разошлись миров с грозненским «Ахматом» (1:1) и разгромили «Краснодар» (4:1).