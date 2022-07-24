«Манчестер Юнайтед» требует от Роналду точной даты прибытия в расположение команды

Руководство «Манчестер Юнайтед» потребовало от Криштиану Роналду, чтобы форвард наконец уточнил дату своего прибытия в расположение команды.

Как сообщает Manchester Evening News, нападающему поставили ультиматум: если он не появится на клубной базе за две недели до старта АПЛ, то однозначно пропусти первый матч чемпионата Англии против «Брайтона».

Добавим, что изначально тренерский штаб манкунианцев во главе с новым наставником Эриком Тен Хагом рассчитывал увидеть португальца еще 4 июля, однако тот дважды ссылался на семейные обстоятельства.

Накануне «МЮ» вернулся из турне по Тайланду. Футболисты получили два дня выходных.