«Динамо» расценивает уход Варелы как нарушение контрактных обязательств

Пресс-служба «Динамо» отреагировала на ситуацию с уругвайским защитником команды Гильермо Варелой, который ранее покинул клуб и собирается улететь в Бразилию.

«Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.