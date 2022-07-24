Силкин - об уходе Варелы из «Динамо»: Не просто так же уехал

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал отъезд уругвайского защитника Гильермо Варелы из расположения клуба.

«Покинул клуб — и покинул. Сейчас-то что обсуждать. Надо знать тонкости, почему он ушел — не просто так же уехал. Для «Динамо» уход любого человека — потеря.

Потом, эти иностранцы не такого уровня, как был Кевин Кураньи. Их уход не должен сильно сказаться на игре команды. Когда слабая оборона, нужно сделать акцент на атаку», — сказал Силкин «Чемпионату».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.