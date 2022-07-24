Слуцкий - о поражении «Енисею»: В июле играть в манеже - гиперстранно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выездное поражение от «Енисея» в Первой лиге (2:3).

«Мы проиграли, и любые оправдания не действуют, но в целом, мне кажется, если у нас огромные требования даже к стадионам для межрегиональной Юношеской футбольной лиги, и качество полей и все прочее, то в июле месяце играть в манеже… Я и до игры говорил, что по мне это гиперстранно», - приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.

Отметим, что по ходу встречи казанский клуб уступал в два мяча. У хозяев голы забили защитник Вячеслав Бардыбахин (17-я минута) и Никита Глушков (27).

Подопечным Леонида Слуцкого ненадолго удалось сравнять счет усилиями Солтмурада Бакаева (33) и Дмитрия Кабутова (55). Но в конечном итоге команда из Татарстана не смогла набрать очки в сегодняшней игре – победу красноярцам принес забитый мяч Евгения Воронина (66).