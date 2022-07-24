Колыванов сравнил Варелу с крысой из-за его ухода из «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию с уругвайским защитником команды Гильермо Варелой, который ранее покинул клуб и собирается улететь в Бразилию.

«Крысы первыми бегут с корабля. Так мужчины не поступают. Если бы хотел уйти, то мог бы объявить о своем решении», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.