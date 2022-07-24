«Лечче» объявил об аренде полузащитника ЦСКА Бистровича

Пресс-служба «Лечче» объявила об аренде полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича.

Отмечается, что итальянский клуб имеет право выкупа.

Напомним, что Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года. Всего в составе армейцев он отыграл 96 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Добавим, что ранее красно-синие отдавали футболиста в аренду двум турецким клубам – «Касымпаше» и «Карагюмрюку». Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,2 миллиона евро.