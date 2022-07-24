«Химки» разгромили «Пари НН» в матче второго тура РПЛ

В матче второго тура РПЛ подмосковные «Химки» на своем поле нанесли крупное поражение «Пари НН».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.
Победа позволила химчанам набрать четыре очка и выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице.
Волжане с одним очком пока 11-е.
РПЛ
2-й тур
«Химки» (Московская область) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 3:0 (0:0)
Голы: Руденко, 62; Мирзов, 80; Долгов, 89.
«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Боженов (Черный, 86), Мирзов (Юран, 86), Глушаков (Камышев, 79), Ломовицкий, Гбане (Садыгов, 86), Руденко (Долгов, 64).
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин (Юлдошев, 75), Александров (Кобесов, 88), Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 75), Майга (Шарипов, 58), Берковский (Милсон, 46), Кротов.
Предупреждения: Садыгов, 87 - Майга, 10; Милсон, 50.