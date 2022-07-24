Джонни Годро: У Лайне лучший бросок в НХЛ после Овечкина

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро высказался о своем одноклубнике Патрике Лайне, сравнив его с Александром Овечкиным.

«Тренер будет решать, с кем играть в одной пятерке. Но у нас отличные нападающие. У Лайне, наверное, один из лучших бросков в лиге. Возможно, после Александра Овечкина. Он очень хорошо бросает шайбу, очень быстро. Я хочу играть с такими хоккеистами», — цитирует Годро The Columbus Dispatch.

В прошлом сезоне Лайне провел 56 игр за «Коламбус», забросил 26 шайб и отдал 30 результативных передач. Его команда не смогла выйти в плей-офф НХЛ, остановившись на десятом месте в таблице Востока.