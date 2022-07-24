Юрист призвала «Динамо» отстаивать свою позицию по поводу Варелы в дисциплинарных органах

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на ситуацию с уругвайским защитником »Динамо» Гильермо Варелой, который ранее покинул клуб и собирается улететь в Бразилию.

«Я так понимаю, что футболист воспользовался правилом, предоставленным ФИФА. Клубу надо идти и отстаивать свою позицию в дисциплинарные органы, оспаривать правомерность приостановления контракта», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.