Гендиректор «Химок» отметил, что жара создавала трудности игрокам в матче с «Пари НН»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов дал комментарий после победы подмосковной команды в матче второго тура чемпионата России против «Пари НН» (3:0).

«Все было нормально. Судейство нормальное. Был тяжелый первый тайм. Очень жарко, поэтому было тяжело бегать», - приводит слова функционера «СЭ».

Напомним, что в составе победителей отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Победа позволила химчанам набрать четыре очка и выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице. Волжане с одним очком пока 11-е.