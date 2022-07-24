Паулу Барбоза: Дзюба способен усилить любой клуб по всему миру

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об игровых качествах экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба — отличный игрок, он способен усилить любой клуб в вашей стране и по всему миру.

Заинтересуются ли турецкие клубы Дзюбой? Я уверен, что да. Например, «Галатасарай», «Трабзонспор». Это очень интересный вариант для любого турецкого клуба», — сказал Барбоза «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.