Агент Варелы объяснил причины его отъезда из «Динамо»

Агент защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы - Оливье Бентанкур прокомментировал отъезд своего клиента с клубной базы.
«Гильермо не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго», но подождем предложения «Динамо», - приводит слова функционера «Чемпионат».
Напомним, накануне стало известно, что минувшей ночью Варела буквально сбежал из расположения клуба.
Ранее бело-голубые лишились еще одного игрока обороны - Фабиана Бальбуэна, приостановившего контракт с клубом.
источник: Чемпионат.com