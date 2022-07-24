Агент Варелы объяснил причины его отъезда из «Динамо»

«Призыв Федотова в армию стал для меня полной неожиданностью». Сергей Федоров — о новом сезоне ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров перед награждением армейцев золотыми медалями за победу в КХЛ-2021/22 рассказал о том, ждет ли обратно голкипера Ивана Федотова, а также прокомментировал уход из команды Сергея Андронова.