Идову - об игре с «Пари НН»: Сегодня жара внесла свои коррективы

Защитник подмосковных «Химок» Брайан Идову прокомментировал победу подмосковной команды над «Пари НН» в матче второго тура РПЛ.

«Ощущения положительные, мы ведь выиграли. Самой игрой остались довольны, но с «Зенитом» игра смотрелась намного лучше и качественнее. Скорее всего, сегодня жара внесла свои коррективы. Тяжеловато играть, но, надеюсь, со временем адаптируемся - ничего не поделаешь. Какие-то игры придется играть в такую жару, какие-то вечером - там будет полегче. Надо привыкать к таким условиям. Лучше так, чтобы было тепло», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Победа позволила химчанам набрать четыре очка и выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице.

Волжане с одним очком пока 11-е.