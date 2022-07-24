Глушаков после победы над «Пари НН» призвал не перехваливать «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после победы подмосковной команды в матче второго тура чемпионата России против «Пари НН» (3:0).

«Подождите. Мы играем, начало чемпионата, второй тур. Идем от матча к матчу, спокойно настраиваемся. Не надо перехваливать, - приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, что в составе победителей отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Победа позволила химчанам набрать четыре очка и выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице. Волжане с одним очком пока 11-е.