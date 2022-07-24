Колосков назвал Варелу гнилым человеком и предателем после его побега из «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на ситуацию с уругвайским защитником »Динамо» Гильермо Варелой, который ранее покинул клуб и собирается улететь в Бразилию.

«Это чистое предательство, тут другой оценки не может быть. Варела оказался таким гнилым человеком, других эпитетов не могу найти», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.