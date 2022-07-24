«Химки» опровергли слухи о задолженности перед Черевченко

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал о причинах ухода Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

«Перед Черевченко не было задолженности. Мы благодарны Игорю Геннадьевичу: при нем был достигнут лучший результат в первом сезоне. Всегда был с командой. Решение расстаться было принято обоюдно. Все друг друга поблагодарили», - приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что специалист приходил в команду дважды по ходу сезона 2021/22 и дважды из нее уходил. В настоящее время химчан возглавляет Сергей Юран.

После двух туров текущего сезона РПЛ «Химки» с четырьмя очками занимают третье место в РПЛ.