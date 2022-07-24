В Госдуме отреагировали на уход Варелы из «Динамо»

Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на ситуацию с уругвайским защитником »Динамо» Гильермо Варелой, который ранее покинул клуб и собирается улететь в Бразилию.

«В моем понимании, такой поступок называется просто свинством. Может быть, там были какие-то сложности. Но если он просто нарушил договоренность с клубом и уехал накануне матча, то это свинство», - приводит слова политика «СЭ».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.