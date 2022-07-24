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Сергей Юран: Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры

«Химки» на своем поле разгромили «Пари НН» со счетом 3:0.
24 июля 2022 19:09

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарий после победы подмосковной команды в матче второго тура чемпионата России против «Пари НН» (3:0).

«Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры. Нужно было выступить стратегически грамотно. Мы готовились к этому матчу, знали погодные условия», - приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

Напомним, что в составе победителей отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Победа позволила химчанам набрать четыре очка и выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице. Волжане с одним очком пока 11-е.

источник: ФК «Химки»
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