Сергей Юран: Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарий после победы подмосковной команды в матче второго тура чемпионата России против «Пари НН» (3:0).

«Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры. Нужно было выступить стратегически грамотно. Мы готовились к этому матчу, знали погодные условия», - приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

Напомним, что в составе победителей отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Победа позволила химчанам набрать четыре очка и выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице. Волжане с одним очком пока 11-е.