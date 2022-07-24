Дубль Смолова помог «Динамо» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на своем поле оказалось сильнее столичного «Торпедо» в матче второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых.

В составе победителей дубль оформил Федор Смолов (32-я минута и 69-я, с пенальти). Также по одному голу забили Даниил Фомин (36-я, с пенальти) и Арсен Захарян (45-я).

Таким образом, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на второй позиции РПЛ. «Торпедо» находится на 16-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» (30 июля), а «Торпедо» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов» (31 июля).