«Локомотив» - «Ростов»: Уткин и Комличенко выйдут в старте

Сегодня, 24 июля, на стадионе «РЖД Арена» пройдет матч 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Стали известны стартовые составы команд.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.
В прошлом туре «Ростов» поделил очки с «Динамо» (1:1), а железнодорожники сыграли вничью с «Нижним Новгородом» дома (1:1).
источник: «Советский спорт»