Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотив» - «Ростов»: Уткин и Комличенко выйдут в старте

Матч начнется в 20:00 мск.
24 июля 2022 19:45
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 24 июля, на стадионе «РЖД Арена» пройдет матч 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

В прошлом туре «Ростов» поделил очки с «Динамо» (1:1), а железнодорожники сыграли вничью с «Нижним Новгородом» дома (1:1).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Фомин признался, что не ожидал ухода Варелы из «Динамо»
Футболист принял решение приостановить контракт с московским клубом.
24.07.2022 20:38
Футбол
Сын Стрельцова рассказал, в каком туре восстановится игра «Торпедо»
После двух стартовых матчей «автозаводцы» пропустили семь мячей.
24.07.2022 20:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Галактионов - о поражении от «Химок»: Результат сегодня неудовлетворительный
Волжане потерпели крупное поражение в Подмосковье.
24.07.2022 20:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Могли забить и больше». Йоканович - о разгромной победе над «Торпедо»
Бело-голубые одержали победу со счетом 4:0.
24.07.2022 20:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Локомотив» - «Ростов»: Уткин и Комличенко выйдут в старте
Матч начнется в 20:00 мск.
24.07.2022 19:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дубль Смолова помог «Динамо» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ
Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
24.07.2022 19:35
Футбол
«Ахмат» и «Факел» опубликовали составы на матч второго тура РПЛ
Команды встретятся в Грозном.
24.07.2022 19:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сергей Юран: Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры
«Химки» на своем поле разгромили «Пари НН» со счетом 3:0.
24.07.2022 19:09
Футбол
В Госдуме отреагировали на уход Варелы из «Динамо»
Футболист принял решение приостановить контракт с московским клубом.
24.07.2022 18:53
Футбол
«Химки» опровергли слухи о задолженности перед Черевченко
Руководство подмосковного клуба заявило, что с тренером расстались полюбовно.
24.07.2022 18:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
«Рисунка игры не вижу, пока только характер». Кечинов — о победе «Спартака» в Краснодаре
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил для «Плеймейкера» старт сезона для красно-белых.
«Команда Карпина использует свободные зоны и победит». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что Йозеф Циннбауэр проиграет тренерскую дуэль Валерию Карпину в одном из центральных матчей 2-го тура РПЛ (24 июля, 20:00).
Вместо монстра-викинга — китайский дракон. Кто такой Дин Лижень, доставшийся Непомнящему взамен Карлсена
После отказа Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира соперником нашего Яна Непомнящего в матче за шахматную корону, видимо, станет Дин Лижень, занявший второе место в недавнем турнире претендентов в Мадриде.
Чудо в Краснодаре! Как «Спартак» победил в гостях с крупным счетом при питерском судье (видео)
Гильермо Абаскаль одержал первую официальную победу с красно-белыми, переиграв «Краснодар» (4:1) во 2-м туре РПЛ.
«Я отслужил в свое время. Наверное, и с Федотовым все по закону». Президент ЦСКА — о скандале с вратарем-призывником
Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился своим видением ситуации с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.
«Призыв Федотова в армию стал для меня полной неожиданностью». Сергей Федоров — о новом сезоне ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров перед награждением армейцев золотыми медалями за победу в КХЛ-2021/22 рассказал о том, ждет ли обратно голкипера Ивана Федотова, а также прокомментировал уход из команды Сергея Андронова.
«Голевые передачи для Акинфеева — не проблема». Антон Заболотный — о яркой победе ЦСКА
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как его команде удалось разгромить «Сочи» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика