Галактионов - о поражении от «Химок»: Результат сегодня неудовлетворительный

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов объяснил причины поражения своей команды от подмосковных «Химок» в матче второго тура РПЛ.

«До первого пропущенного мяча игра давалась. У нас были хорошие моменты. При счете 0:0 могли забить Берковский и Кротов. К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки. Результат сегодня неудовлетворительный.

Надо проанализировать эту игру, сделать выводы и готовиться к домашнему матчу с ЦСКА», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Победа позволила химчанам набрать четыре очка и выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице.

Волжане с одним очком пока 11-е.