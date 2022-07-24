«Могли забить и больше». Йоканович - о разгромной победе над «Торпедо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал разгромную победу своей команды над «Торпедо» (4:0) во 2-м туре РПЛ.

«Мы провели хорошую игру. В самом начале матча прессинговали не лучшим образом, не хватило сил – было жарко. Но потом мы забили гол на индивидуальном мастерстве, вошли в игру, раскрыли ее. Могли забить больше. Видимый прогресс», — передает слова Йокановича «Чемпионат».

В составе победителей дубль оформил Федор Смолов (32-я минута и 69-я, с пенальти). Также по одному голу забили Даниил Фомин (36-я, с пенальти) и Арсен Захарян (45-я).

Таким образом, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на второй позиции РПЛ. «Торпедо» находится на 16-й строчке, не набрав ни одного очка.