Сын Стрельцова рассказал, в каком туре восстановится игра «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын легендарного бомбардира «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, поделился мнением о текущей игре «автозаводцев» в РПЛ.

«Торпедо» пока не хватает опыта. Мне кажется, что им надо усилить физическое состояние. Вроде начали неплохо игру с «Динамо», а после потерялись. Может быть, где-то нужно перестроить тактику, но это уже решает главный тренер. Все-таки Первая лига и РПЛ — это разные уровни. Думаю, что к пятой игре все наладится, восстановится игра у «Торпедо», — сказал Стрельцов «Чемпионату».

Добавим, что после двух туров подопечные Александра Бородюка находятся на заключительном 16-м месте РПЛ с нулем очков и общей разницей голов 1-7.