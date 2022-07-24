Фомин признался, что не ожидал ухода Варелы из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на ситуацию с уругвайским защитником бело-голубых Гильермо Варелой, который ранее покинул клуб и собирается улететь в Бразилию.

«Все неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой, поэтому мало разговаривали об этом», - приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.